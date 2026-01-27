Дышите носом на морозе: врач объяснил, как защитить горло от вирусов и холода

В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, чем вреден холод для слизистой дыхательных путей, а также как защититься от вирусов в мороз.

В зимнее время года, когда наблюдаются перепады температур, остро стоит вопрос о защите кожи лица и дыхательных путей. Сухой, холодный воздух способствует высыханию кожи и слизистой оболочки дыхательных путей и приводит к их раздражению.

«Вследствие того, что сухая слизистая оболочка значительно хуже справляется с защитной функцией, то повышается ее уязвимость для проникновения вирусов. Помимо этого, сама холодная погода, вызывает стресс, который тоже оказывает негативное влияние на иммунитет», – поясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

Врач рекомендует на холодном воздухе дышать через нос. Поскольку вдыхаемый воздух согревается и увлажняется, проходя через носовые пазухи. При дыхании же через рот воздух хуже согревается, что приводит к высушиванию слизистых оболочек, кашлю и затрудненному дыханию.

Как здоровым, так и имеющим хронические заболевания дыхательных путей, рекомендуется ношение балаклав, шарфов, шарфов-трансформеров. Однако, следует помнить, что их нужно регулярно стирать и проглаживать во избежание скопления микробов.

«А вот ношение медицинских масок на улице в мороз не стоит. Маска не защитит от вируса, а промокнув от дыхания, еще и навредит коже лица», – отмечает специалист.

