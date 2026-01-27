Разработанная в России вакцина от ВПЧ одобрена для применения у детей

Минздрав России разрешил использовать отечественную вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) для детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Кировской области, где прошлой осенью запустили производство вакцины.

В марте 2025 года Минздравом РФ была зарегистрирована первая российская вакцина «Цегардекс» для профилактики ВПЧ у взрослых от 18 до 45 лет. В январе 2026 года ведомство одобрило применение вакцины у детей в возрасте от 9 до 17 лет. «Одобрение Минздрава России получено на основании результатов клинического исследования третьей фазы», – говорится в сообщении.

Расширение показаний на детей является важным шагом к включению прививки от ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок, отмечается в сообщении. Массовая вакцинация поможет снизить распространенность ВПЧ-ассоциированных заболеваний, включая рак шейки матки, сохранить репродуктивное здоровье и внести вклад в повышение рождаемости.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

