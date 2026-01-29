Как сохранить свежесть овощей и фруктов: советы от профессора Пироговского Университета

Овощи и фрукты – продукты скоропортящиеся, поэтому к их хранению нужно подходить со знанием дела. О главных правилах, которых стоит придерживаться, чтобы сохранить свежесть продуктов, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Главное правило, которое многие нарушают: мыть плоды перед закладкой в холодильник нельзя. Лишняя влага провоцирует гниение. Если овощи слишком грязные, их можно слегка подсушить и аккуратно очистить щеткой или сухой тканью, но мыть следует исключительно перед употреблением», – поясняет доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского Университета Наталья Шеина.

Единственное исключение из этого правила – виноград. Его как раз рекомендуется промыть, тщательно просушить и убрать в бумажный пакет, а потом уже в холодильник для хранения.

Важно помнить о товарном соседстве. Фрукты и овощи нужно держать в разных контейнерах. Дело в том, что большинство овощей выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание, а значит, и порчу соседей по полке.

«Также не стоит забывать, что холод нужен не всем. Экзотические фрукты (бананы, киви и прочие), а также помидоры, дыни и тыквы лучше чувствуют себя при комнатной температуре – так они сохраняют вкус и аромат. А вот картофель и морковь требуют прохладного сухого темного места», – отмечает специалист.

У корнеплодов – свеклы, редиса, моркови – нужно обязательно срезать ботву, оставляя лишь небольшой хвостик, а без обрезки овощ быстро вянет. Зелень активно испаряет влагу, поэтому важно хранить ее в полиэтиленовом пакете в холодильнике, но не долго.

Чтобы продлить жизнь хлебу, лучше хранить его в холодильнике. Что касается сухофруктов, то им нужна вентиляция, в герметичных пакетах они «задыхаются» – быстро плесневеют и теряют свои полезные свойства

Если овощи или фрукты начали портиться, оцените масштаб бедствия. Небольшое пятнышко можно срезать, но, если поражена треть плода, в сыром виде его есть нельзя. Такие продукты можно пустить в переработку с хорошей термической обработкой.

«А вот с ягодами нужно быть особенно бережными. Они не любят тесноты. Хранить (и замораживать) их лучше всего расположенными в один слой, чтобы ягоды не давили друг на друга – это предотвратит быстрое распространение плесени и бактерий», – заключила Шеина.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

