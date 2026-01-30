«Густая» кровь и суженные сосуды: эксперт объяснил, как мороз провоцирует инфаркты и инсульты

Зимняя прогулка кажется полезной для здоровья: бодрит, улучшает цвет лица, укрепляет иммунитет. Однако для сердечно-сосудистой системы внезапное или длительное воздействие низких температур – это серьезный стресс-тест. В Пироговском Университете Минздрава России назвали тех, для кого мороз особенно опасен.

«Многочисленные исследования и медицинская статистика единодушно подтверждают: в холодное время года, особенно во время резких похолоданий, частота инфарктов миокарда, инсультов и приступов стенокардии значительно возрастает», – рассказала к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

Первая и самая очевидная реакция организма на холод это вазоконстрикция, то есть сужение периферических кровеносных сосудов. Это защитный механизм, призванный уменьшить потерю тепла через кожу и сохранить его для жизненно важных внутренних органов: сердца, мозга, печени. В результате повышается артериальное давление и учащается сердцебиение.

Помимо прямой сосудистой реакции, холод запускает целый каскад других опасных процессов, таких как сгущение крови, спазм коронарных артерий, выброс стрессовых гормонов и повышенная нагрузка при физической активности.

Холод несет риски для всех, но некоторые группы подвержены особой опасности. Среди них – люди с уже диагностированными заболеваниями сердца (стенокардия, уже перенесенный инфаркт), пациенты с артериальной гипертонией, пожилые люди (с возрастом снижается эластичность сосудов и адаптационные возможности организма), курильщики (их сосуды и так постоянно подвергаются спазму, а функция переноса кислорода кровью снижена), люди с избыточным весом и малоподвижным образом жизни.

«Мороз следует рассматривать не просто как дискомфорт, а полноценный физиологический вызов для сердечно-сосудистой системы, – подчеркивает специалист. – Комбинация сосудистого спазма, скачка давления, сгущения крови и гормонального всплеска создает идеальную почву для развития инфаркта. Понимая эти механизмы и следуя простым правилам профилактики, можно не отказываться от зимних радостей, но при этом надежно защитить свое сердце от «ледяного удара»».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube