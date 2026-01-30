Трубочка и 40 минут ожидания: правила от стоматолога для тех, кто пьет энергетики

Не секрет, что энергетики вредят здоровью зубов. О том, в чем именно состоит негативное влияние и как снизить риски любителям таких напитков, рассказала врач стоматолог-терапевт, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института Стоматологии Пироговского Университета Анастасия Хритова.

Самое разрушительное в энергетиках – это кислотная атака. Энергетики содержат целый коктейль кислот: лимонную, аскорбиновую, ортофосфорную. Их pH часто ниже 3.5 (нейтральный уровень – 7). Кислота моментально начинает деминерализовать эмаль – вымывать из нее кальций и фосфаты. Эмаль становится мягкой, пористой и беззащитной. В результате появляется повышенная чувствительность зубов (на холодное, горячее, сладкое), меловидные (белые) пятна – первые признаки кариеса, и происходит быстрое разрушение зубов.

«Одна банка может содержать до 10-14 чайных ложек сахара. Сахар – это любимая пища кариесогенных бактерий (например, Streptococcus mutans). Они перерабатывают его в кислоту, которая продолжает разрушать эмаль уже изнутри, усугубляя действие внешних кислот», – поясняет специалист.

Таким образом, возникает эффект «двойного удара». Сначала кислота разъедает и размягчает эмаль, открывая ворота для проникновения сахара вглубь тканей зуба. Получается синергетический разрушительный эффект.

«Представьте: вы сделали глоток. Кислота почти мгновенно ослабляет эмаль. Если в этот момент почистить зубы (желание сделать это возникает у многих из-за сладкого привкуса), вы рискуете стереть щеткой размягченный слой эмали, нанеся ей механическую травму. Это прямой путь к клиновидным дефектам у шеек зубов», – отметила Хритова.

Для тех, кто не может отказаться от энергетиков, есть несколько правил, которые помогут минимизировать вред. В первую очередь не стоит растягивать удовольствие. Лучше выпить баночку за один прием, так как каждый глоток запускает новую 20-минутную кислотную атаку. Кроме того, необходимо использовать трубочку, это сведет к минимуму контакт кислоты и сахара с передними зубами.

«Не чистите зубы сразу после! Подождите минимум 30-40 минут, чтобы слюна успела нейтрализовать кислоту и начался процесс реминерализации эмали. Прополощите рот простой водой сразу после употребления. Это поможет смыть часть сахара и кислоты», – советует врач.

Также стоит использовать жевательную резинку без сахара, она стимулирует выработку слюны – природной защиты. «Употребляйте энергетики только вместе с основным приемом пищи, а не на пустой желудок. Пища частично нейтрализует кислоту», – заключает специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube