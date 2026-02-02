Почему сон на животе вреден: мнение невролога Пироговского Университета

Поза человека во время сна может определять его самочувствие после пробуждения. О том, какие риски несет сон на животе, рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог, доцент кафедры неврологии ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Инна Филатова.

Согласно данным ключевых исследований, сон на животе действительно является неблагоприятным с точки зрения неврологии, вертебрологии и сомнологии. «Во-первых, благодаря влиянию и возникновению биомеханических рисков для шейного отдела позвоночника. Исследования однозначно указывают на нефизиологическую нагрузку. Это ротация и латерфлексия. В положении на животе голова повернута на 80-90 градусов. И часто находится в боковом наклоне», – поясняет специалист.

Кроме того, такая поза во время сна влияет на позвоночную артерию. Давление на позвоночной артерии. В исследовании, проведенном в 2017 году с использованием динамической ангиографии, было продемонстрировано, что экстремальная ротация и латерфлексия шеи могут вызывать функциональный станок позвоночной артерии на контрлатеральной стороне поворота, то есть противоположной стороне.

Сон на животе может вызвать мышечно-тонический синдром, напряжение мышц шеи, связок и суставов, так называемых фасеточных суставов, которые осуществляют движение тела в различных плоскостях. Длительное статическое напряжение приводит к гипертонусу как лестничных, так и трапециевидных и подзатылочных мышц.

Наиболее безопасным является сон на боку или на спине. Сон на боку – золотой стандарт с точки зрения неврологии и сомнологии. Позвоночник при этом сохраняет естественную S-образную кривизну. Дыхательные пути – наилучшая проходимость, что особенно важно при храпе и обструктивном пузыре. Апноэ сна, положение на левом боку, может также рекомендоваться при гастроэзофагальном рефлюксе.

Сон на спине – это второй по рекомендации вариант, идеален для поддержания нейтрального положения позвоночника, если подушка не слишком высокая. Профилактика рефлюкса, если человек спит на спине, когда голова несколько приподнята.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

