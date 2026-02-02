Гингерол, шогаол и здоровье ЖКТ: врач рассказал, в чем польза имбиря

Имбирь содержит растительные вещества, обладающие обезболивающими и противовоспалительными свойствами. О том, как правильно употреблять этот корень, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Имбирь стимулирует центральную нервную систему, поэтому употреблять в вечерние часы его не нужно, это надо делать в первой половине дня. Ну а, с учетом того, что он обладает обезболивающим эффектом, то он применяется в большой линейке лекарств, в числе лимфодренажных, но в незначительном количестве, потому что основной компонент имбиря – это гингерол, который вызывает жгучие свойства», – отмечает кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Намного больший обезболивающий эффект дает свежий имбирь, но в большом объеме его употреблять нежелательно, особенно маленьким детям, беременным женщинам, пациентам, у которых есть заболевания центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые нарушения, а также пациентам с сердечно-сосудистыми нарушениями, которые применяют антикоагулянты.

«Дело в том, что наряду с гингеролом в составе имбиря присутствует жирорастворимый витамин К, который также обладает антикоагулянтным действием. Поэтому если пациент применяет эту группу препаратов, то употребление имбиря нужно ограничивать, только на кончике ножа, можно в чай, особенно в осенне-зимний период времени. Чтобы прочувствовать эффект нужно выпить хотя бы две чашки чая», – советует специалист.

В основном имбирь обладает противовоспалительным эффектом, поэтому его можно активно использовать в различных формах в осенне-зимний период для стимуляции иммунитета. При этом надо иметь ввиду, что при термической обработке количество гингерола начинает сокращаться.

При сушке гингерол превращается в шогаол, который жжет гораздо сильнее. «Если мы используем термическую обработку в виде высушивания, то гингерол превращается в шогаол, который жжет в разы сильнее, – пояснила Тарасова. – Вот почему сушеный имбирь острее свежего и почему данный продукт используется в пряничных смесях».

В популярном в последнее время шоте с имбирем используется большое количество раздражающих веществ. Перечная смесь, лимонный сок, все это раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Если человек здоров, то в принципе, ничего особенного не будет, а вот если у него есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, то возможно их обострение.

«Корень имбиря или, если говорить грамотно, корневище, достаточно полезный продукт. Его основными эффектами являются противовоспалительный эффект, жидкий эффект, который применяется для лечения пациентов с метаболическими нарушениями, с ожирением в определенных дозах, с неврологической симптоматикой», – заключила врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

