Гимнастика для глаз: мифы и реальность от специалиста Пироговского Университета

Долгие часы за компьютером негативно сказываются на здоровье глаз. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, может ли гимнастика вернуть зрение при его ухудшении.

По словам ассистента кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелины Казанцевой, упражнения для глаз не могут исправить основные причины снижения зрения. Если речь идет о близорукости (миопия), дальнозоркости (гиперметропия), астигматизме, то эти состояния связаны с анатомией глаза: изменением длины глазного яблока, кривизны роговицы или хрусталика. Глаз – это не мышца, которую можно «накачать» до нужной формы. Изменить его оптическую геометрию упражнениями невозможно. Пресбиопия («возрастная дальнозоркость») – это естественный и необратимый процесс уплотнения хрусталика, который теряет эластичность. Зарядка его не омолодит. Катаракта, глаукома, макулодистрофия – серьезные заболевания требуют медицинского или хирургического лечения. Упражнения здесь не только бесполезны, но и отсрочка визита к врачу из-за веры в них опасна.

Главная роль гимнастики для глаз – не лечение, а профилактика и снятие симптомов зрительного утомления (астенопии). «Когда мы долго смотрим вблизи (в экран, книгу), наши глазодвигательные и внутриглазные (цилиарная) мышцы находятся в постоянном статическом напряжении. Это приводит к дискомфорту, чувству «песка» в глазах, головной боли, затуманиванию зрения», – отмечает специалист.

Упражнения помогут улучшить кровообращение в мышцах глаза и окружающих тканях, снять спазм аккомодации (ложную близорукость), предотвратить синдром сухого глаза (за счет стимуляции моргания и слезоотделения), а также дадут психологическую разгрузку и перерыв от монотонной работы.

Эксперт рекомендует уделять гимнастике для глаз две-три минуты три раза в день. Это могут быть упражнения «вверх-вниз, вправо-влево, диагонали», «прямоугольник, циферблат, змейка». Движения должны быть плавными, в комфортном объеме. Но стоит помнить, что это не замена перерыву. Самый эффективный отдых для глаз – это смотреть вдаль (в окно) на природные объекты. Зарядка – дополнение, а не основная мера.

