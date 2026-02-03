Врач назвал неочевидные причины повышения артериального давления

Повышение артериального давления может быть вызвано различными факторами. О ключевых причинах и патогенетических особенностях развития гипертонии рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Севинч Мамедгусейинова.

«Все известные на сегодняшний день патогенетические звенья развития повышения АД обусловлены изменением соотношения трех ключевых гемодинамических факторов: повышением общего периферического сопротивления сосудов (спазм), увеличением объема циркулирующей крови и сердечного выброса (задержка жидкости в организме)», – поясняет эксперт.

Развитие гипертонии может провоцировать избыточное употребление поваренной соли и готовых солесодержащих продуктов. Таким образом, нарушается баланс между поступлением натрия и выведением его почками. Натрий, содержащийся в соли, вызывает задержку жидкости в организме. Как следствие, увеличивается объем кровотока, сердечного выброса, снижается эластичность кровеносных сосудов.

Кроме того, к стойкому повышению давления может привести хронический стресс. «Происходит это, главным образом, посредством стойкой длительной активации одного из патогенетических механизмов АГ- симпатоадреналовой системы. Чрезмерная выработка надпочечниками таких гормонов, как адреналин, норадреналин, кортизол, способствуют сужению просвета кровеносных сосудов, увеличению силы и частоты сердечных сокращений», – отмечается специалист.

Опасность состоит в том, что гипертония продолжительное время зачастую протекает бессимптомно и выявляется лишь при измерении давления. Однако, при прогрессировании заболевание может выражаться как такими часто встречающимися симптомами, как головная боль (она может быть разного характера, интенсивности, локализации), головокружение, мелькание «мушек» или пелена перед глазами, шум в ушах, шаткость походки, тошнота и рвота (особенно на фоне головной боли), сердцебиение, так и неспецифичным симптомами, как слабость, потливость, сонливость и другие. Тревожными сигналами являются боль в груди, онемение лица или конечностей, резкая слабость, носовое кровотечение. При возникновении данных симптомов нужно незамедлительно измерить АД и обратиться к врачу.

Москва, Зоя Осколкова

