Почти каждый четвертый случай рака можно предотвратить – ВОЗ

Практически каждый четвертый случай рака можно было бы предотвратить, если бы люди избегали таких факторов риска, как курение, употребление алкоголя, загрязнение воздуха и некоторые инфекции. Об этом говорят данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в среду, 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком.

Согласно анализу, в 2022 году 7,1 миллиона новых случаев рака во всем мире были вызваны предотвратимыми причинами, что составляет 37 процентов от всех новых случаев. «Эти результаты демонстрируют огромный потенциал профилактики в снижении глобального бремени рака», – говорится в отчете ВОЗ.

Авторы использовали данные из 185 стран по 36 типам рака. Они определили табак как основную предотвратимую причину заболевания, при этом употребление табака связано с 15 процентами новых случаев рака. Инфекции стали причиной 10 процентов новых случаев, а употребление алкоголя – 3 процента. Другие факторы риска включают избыточный вес, недостаток физической активности, ультрафиолетовое излучение или воздействие опасных веществ, таких как асбест.

Почти половина всех предотвратимых видов рака у мужчин и женщин приходится на рак легких, желудка и шейки матки. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что рак легких в основном связан с курением и загрязнением воздуха, рак желудка – с инфекцией бактерией Helicobacter pylori, а рак шейки матки чаще всего вызывается вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Среди мужчин, у которых недавно диагностировали рак, у 45 процентов был предотвратимый тип заболевания. У женщин этот показатель составил 30 процентов. По данным ВОЗ, курение стало причиной почти четверти всех новых случаев рака у мужчин, инфекции – девяти процентов, а алкоголь – четырех процентов. У женщин инфекции стали причиной 11 процентов всех новых случаев рака, курение – шести процентов, а высокий индекс массы тела (ИМТ) – трех процентов.

Москва, Елена Васильева

