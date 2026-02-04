Специалист из Пироговского Университета: вирусы активнее распространяются в мороз

Традиционно во многих регионах мира, в том числе и в России, зимой наблюдается рост респираторных инфекций. Это связано с несколькими факторами, которые характерны для холодного времени года. Подробнее о них рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

По данным исследований, многие респираторные вирусы, включая вирусы гриппа и коронавирусы, дольше сохраняются и остаются заразными в холодных и сухих условиях. Сухой воздух ускоряет испарение микрокапель, которые выделяются при дыхании, разговоре, кашле и чихании. Эти более мелкие частицы дольше остаются в воздухе, повышая вероятность их вдыхания другими людьми. Таким образом, холодный и сухой воздух облегчает распространение вирусов.

«Вместе с тем, холод негативно влияет и на защитные механизмы организма. Например, вдыхание холодного воздуха снижает температуру в носу и дыхательных путях и вызывает сужение сосудов. Это уменьшает приток крови к слизистой оболочке, ослабляя местный иммунный ответ, который обычно помогает уничтожать вирусы на ранней стадии», – пояснил эксперт.

Кроме того, холод и связанный с ним стресс могут нарушать нормальную работу дыхательных путей, особенно у людей с чувствительной дыхательной системой. В результате вирусам легче закрепиться и вызвать инфекцию после контакта.

Безусловно огромную роль в повышении риска заражения играет факт длительного нахождения людей в помещениях и в тесном контакте друг с другом. Плохо проветриваемые пространства способствуют накоплению вирусных частиц в воздухе и увеличивают риск передачи инфекции.

В то же время есть и некоторые положительные моменты. Так холодный свежий воздух поможет расслабиться, отвлечься от негативных мыслей и снизить уровень стресса. Прогуляться – отличный способ поднять настроение. Во время прогулки снижается выработка гормонов стресса – адреналина, норадреналина и кортизола. Ходьба – это физическая активность, даже умеренные упражнения помогают выработке эндорфинов, которые улучшают настроение и самочувствие.

«Один из лучших способов обеспечить полноценный ночной сон – хорошо проветрить спальню, открыть окно и впустить прохладный свежий воздух. Вечернее проветривание – часть ежедневной гигиены сна. Идеально – совместить проветривание с вечерней прогулкой. Одевайтесь по погоде и наслаждайтесь свежим воздухом!» – советует врач.

