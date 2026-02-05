Когда борщ полезен, а когда вреден: советы гастроэнтеролога

При грамотном приготовлении борщ – идеально сбалансированное первое блюдо, которое сочетает все группы нутриентов. Однако людям с некоторыми заболеваниями нужно быть осторожными. Об этом предупредила гастроэнтеролог, нутрициолог старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Екатерина Титова.

Борщ содержит многие необходимые организму элементы – это сложные углеводы и клетчатка, растительный и животный белок, полезные жиры и витаминно-минеральный комплекс (бета-каротин, калий, железо и витамины группы В). «Тарелка борща с кусочком мяса – это полноценный прием пищи, который обеспечивает организм энергией, белком, клетчаткой и широким спектром витаминов», – рассказала специалист.

Это блюдо рекомендуют включать в рацион при анемии, запорах и вялом пищеварении, сезонном гиповитаминозе. В то же время людям с некоторыми нарушениями лучше отказаться от борща. В частности, речь идет об обострении гастрита, панкреатита, холецистита, так как клетчатка овощей, капустный сок и наваристый бульон являются сильными стимуляторами секреции и могут усиливать воспаление.

Кроме того, с осторожностью нужно относиться к борщу при сахарном диабете. Свекла и картофель имеют высокий гликемический индекс, особенно в отварном виде. Рекомендуется уменьшить количество картофеля, добавлять его в конце варки и сочетать борщ с белком (мясом) и жиром (сметаной), чтобы замедлить усвоение сахаров.

Наваристые мясные бульоны богаты пуринами, которые провоцируют приступ при подагре. А свекла содержит оксалаты, которые несут риски для при склонности к образованию оксалатных камней в почках.

