Что делать, если разбили ртутный градусник: отвечает эксперт из Пироговского Университета

Ртуть из разбившегося градусника представляет опасность для здоровья. Поэтому необходимо действовать незамедлительно, чтобы снизить риск отравления. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали алгоритм, которого необходимо придерживаться в такой ситуации.

«При разбивании градусника основную опасность представляет не сама ртуть, а именно ее пары. Пары ртути не имеют запаха и цвета, поэтому их невозможно почувствовать. Ртуть из градусника – это металлическая ртуть. При комнатной температуре она начинает активно испаряться, а с ростом температуры в помещении этот процесс ускоряется», – объяснила преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Марина Рудакова.

Первым делом необходимо вывести всех людей и животных из комнаты, в которой разбили градусник, а также открыть окно для проветривания.

Ртуть нужно собрать. Для этого лучше всего надеть резиновые перчатки и респиратор (если нет под рукой, можно заменить влажной марлевой повязкой). Капли (а точнее шарики) ртути нужно собрать в один большой шар, используя для этого лист бумаги, кисточку или что-то подобное, что можно будет выбросить после уборки. Также шарики ртути можно собрать с помощью шприца без иглы.

Всю собранную ртуть необходимо поместить в банку с водой и закрыть крышкой, после чего вызвать службу по утилизации ртути (можно позвонить по номеру 112).

Место уборки следует обработать мыльным раствором или раствором марганцовки, и продолжать проветривать помещение на протяжении нескольких дней. Если ртуть попала на одежду, то от нее нужно избавиться.

Эксперт не рекомендует использовать пылесос или веник для сбора ртути, так как ртуть раздробится на мелкие частицы, а пылесос станет источником заражения. Также нельзя выливать ртуть в канализацию и выбрасывать в мусорку, так как ее необходимо правильно утилизировать.

«Пары ртути действительно очень опасны, не стоит недооценивать их вред для организма. Они не имеют запаха и цвета, проникают через легкие, попадают в кровь и затем накапливаются в организме, вызывая хроническое отравление. Основная опасность заключается именно в длительном вдыхании паров даже в небольшой концентрации. Один разбитый градусник в хорошо проветриваемом помещении, если его быстро и правильно убрали, чаще всего не приводит к острым отравлениям. Но если ртуть осталась в помещении, проникла под пол, и испарялась неделями или месяцами – это серьезный риск для здоровья», – заключила эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube