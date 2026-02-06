Стоматолог предостерег от лечения зубов наборами с маркетплейсов

Тренд на самостоятельное «лечение» зубов с помощью наборов, купленных на маркетплейсах, вызывает у профессионалов серьезную тревогу. О том, чем грозит применение таких «домашних стоматологов», рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

Чаще всего пользователи выбирают продукты с отбеливающим и лечебным эффектом. Использование таких наборов – это игра в русскую рулетку с состоянием зубов, отметил врач-стоматолог-хирург, пародонтолог, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского Университета Денис Моисеев.

«Материалы, не сертифицированные для медицинского применения, могут содержать вещества, вредные для пульпы зуба и организма в целом. Неправильно наложенный материал может вызвать химический или термический ожог сосудисто-нервного пучка, что приведет к необходимости сложного и дорогостоящего лечения каналов», – поясняет специалист.

Кроме этого, кариес бывает разным. Непрофессионал не может верно оценить масштаб проблемы. Попытка «закрыть» такую полость приведет к тому, что процесс разрушения продолжится под «пломбой», что закончится пульпитом, периодонтитом и, в итоге, потерей зуба.

Что касается отбеливания, то без предварительной консультации и диагностики человек не знает состояния эмали своих зубов (возможны трещины, гипоплазия, очаги деминерализации). Нанесение отбеливающего геля или полоски на ослабленные участки приведет к их разрушению, повышенной чувствительности и необратимому повреждению эмали. Эффективные отбеливающие системы содержат пероксиды. Их режим дозирования в профессиональных системах подбираются врачом. В бесконтрольно продаваемых наборах эти параметры могут быть агрессивными, а воздействие чрезмерным для домашнего использования.

В кабинете стоматолога десна и слизистая оболочка рта тщательно изолируются, чтобы гель не стал причиной химического ожога. В домашних условиях это невозможно, что ведет к раздражению, воспалению и даже некрозу тканей. Отбеливание не заменяет профессиональную и домашнюю гигиену и, тем более, лечение зубов. Если есть кариес в стадии пятна, зубной камень или заболевания десен, отбеливание только усугубит ситуацию, отвлекая внимание от реальной проблемы.

«Полость рта – не полигон для экспериментов. Экономия на визите к стоматологу с высокой вероятностью обернется многократно большими затратами на исправление последствий такого «лечения». Современная стоматология стремится к минимальному вмешательству, сохранению тканей зуба и комфорту пациента; это возможно только в условиях клиники», – подчеркнул врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube