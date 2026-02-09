Врач рассказал о причинах и лечении регулярной икоты

Как правило, икота возникает на небольшой промежуток времени и проходит сама собой. Однако длительная икота может говорить о нарушениях в работе организма, что требует вмешательства врачей. Об этом рассказали в Пироговской Университете Минздрава России.

«Икота представляет собой неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате непроизвольных повторных толчкообразных сокращений диафрагмы. В результате этого очень быстро смыкается голосовая щель, что препятствует притоку струи воздуха, и появляются неприятные короткие и достаточно интенсивные по силе дыхательные движения», – поясняет доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.

Икота может появляться на фоне разных причин, способствующих нарушению структур рефлекторной дуги. Среди причин выделяют заболевания пищевода, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, болезни кишечника, желчнокаменную болезнь, заболевания центральной нервной системы (опухоли мозга, нарушение кровообращения головного мозга), аутоиммунные заболевания, неконтролируемый сахарный диабет, оперативные вмешательства, химиотерапию, некоторые лекарственные препараты, злоупотребление алкоголем, метаболические и электролитные нарушения.

Икота также может развиваться на фоне раздражения диафрагмального нерва, что возможно в результате наличия сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, опухоли желудка), бронхолегочной системы (бронхит, пневмония), сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца).

«Длительно существующая некупируемая икота, из-за серьезности нарушений функции многих органов, которые могут развиться на ее фоне, и в результате негативного влияния на качество жизни пациентов, требует обязательного лечения, которое рекомендует только врач, с учетом причины, механизма икоты и многих других факторов», – отмечает специалист.

В первую очередь, устраняется причина развития икоты, а поскольку нередко длительная икота является результатом нескольких причин, дополнительно назначаются препараты. Все зависит от индивидуальных особенностей человека, образа его жизни, выраженности провоцирующих икоту факторов, времени появления икоты, своевременности обращения за медицинской помощью и приверженности рекомендациям врача.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

