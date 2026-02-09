Эксперт Пироговского Университета развенчивает мифы о лечебных свойствах меда

Мед включает в себя вещества, которые благотворно влияют на организм. Но зачастую полезные свойства этого продукта преувеличены. О том, как правильно употреблять мед, чтобы не навредить здоровью, рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

«Добавлять мед в горячий чай считается неполезным, потому что мед при нагревании разрушается, образуются вещества, которые неблаготворно влияют на наш организм. Вообще теряются полезные свойства меда – большинство витаминов разрушается, остается, по сути, только сахар – фруктоза», – поясняет специалист.

Более того, при большой температуре мед распадается на вещества, которые обладают канцерогенным действием. По словам Кондрахина, это не спровоцирует развитие рака, но может вносить свою лепту. Поэтому мед в горячий чай не кладут, его правильно есть вприкуску.

«На самом деле, есть миф о том, что мед обладает какими-то совершенно полезными свойствами... У него есть свойства, но сказать, что он лечит – нельзя. Мед – это продукт питания. К нему надо относиться, как к продукту питания», – подчеркнул эксперт. Кондрахин рекомендует употреблять две-три чайные ложки меда утром, а вот после обеда лучше отказаться от сладкого, так как замедляется метаболизм.

