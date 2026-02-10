Холод и гипертония: защитная реакция организма по версии Пироговского Университета

При выходе на мороз артериальное давление человека повышается. О том, для чего нужен этот механизм и кому стоит с осторожностью относиться к резким перепадам температур, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Наша главная задача в любых условиях – сохранить стабильную температуру ядра тела (мозг, сердце, легкие, внутренние органы) на уровне ~36,6°C. Мороз – это угроза этому постоянству. Чтобы противостоять ей, мозг отдает приказы по двум основным «линиям обороны», – рассказал кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин.

Когда вы выходите на холод, рецепторы кожи посылают в мозг сигнал тревоги. В ответ симпатическая нервная система активируется и дает команду гладким мышцам стенок периферических сосудов (артериолам кожи, рук, ног) резко сократиться. Это называется вазоконстрикция (сужение сосудов).

«Представьте, что все капилляры на поверхности вашего тела – это открытые форточки, через которые уходит тепло. Мозг приказывает захлопнуть эти форточки, чтобы прекратить утечку драгоценного тепла. Именно поэтому на морозе мы сначала бледнеем, а руки и ноги мерзнут первыми – кровь просто перестает активно поступать к коже», – пояснил специалист.

«Морозная гипертония» может стать риском для тех, у кого есть проблемы с давлением, и для людей с атеросклерозом: спазм может происходить на фоне уже суженных холестериновыми бляшками артерий, что вдвойне ухудшает кровоток. Кроме того, это представляет опасность для пожилых, у которых сосудистые реакции могут быть замедленными и менее точными.

Чтобы снизить риски, эксперт рекомендует придерживаться правила «шлюза». «Не выскакивайте на мороз из жаркой квартиры. Постойте 3-5 минут в подъезде или у открытого окна, дав сосудам время адаптироваться к постепенному охлаждению», – отметил Гурин. Многослойность в одежде поможет сохранить тепло ядра тела (грудь, живот, поясница). Если туловищу тепло, мозг не будет давать команду на тотальный спазм. На морозе лучше дышать носом, что позволит воздуху согреться и увлажниться до попадания в нижние дыхательные пути, а также избегать резких действий, так как сочетание холодового спазма и физической нагрузки – пиковая нагрузка на сердце и сосуды.

Москва, Зоя Осколкова

