Подростки в соцсетях: риски цифровой реальности по мнению клинического психолога

Директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина объяснила, в чем главное отличие влияния цифровой социальной реальности от обычной социальной среды, как «зависание» в соцсетях сказывается на поведении подростков и какие риски в себе несет.

«Даже взрослые не могут четко осознать, что цифровая социальная реальность живет по другим законам, и то влияние, которое она оказывает на поведение человека, особенно на не сформировавшегося человека, существенно отличается от влияния, которое оказывает социальная среда, не опосредованная техническими средствами», – поясняет специалист

Тот факт, что подросток абсолютно большую часть своей социальной активности проводит в цифровом социальном пространстве, создает у него определенные шаблоны, стереотипы поведения, которые, например, в нецифровую социальную реальность просто не переносятся. Это происходит одновременно и в движении, которое дает сразу возможность получить отклик на то, как тебя воспринимает другой человек.

«Цифровая социальная среда создает определенные новые социальные иллюзии, в которых, с одной стороны, цифры, количество подписчиков, просмотров, лайков, контактов, создает образ чего-то включенного, нужного, интересного, а с другой стороны, эти зачастую формальные действия не несут никакого реального эмоционального содержания. А сам принимающий находится в иллюзии того, что это и есть настоящая эмоция и когда он длительное время находится в цифровой социальной среде, то он пытается отследить не только свою активность, свои связи, но и связи других», – отметила Никишина.

В этом случае эмоциональный обмен не происходит, а происходит только эмоциональная растрата, которая зачастую и приводит к усилению чувства одиночества. То есть мозг человека не может просто удовлетвориться тем, что он увидел, например, количество просмотров или тем, что его страничка посещалась сегодня больше или даже меньше. Ему нужно живое эмоциональное заражение, с теми эмоциональными откликами, которые делают наше поведение энергичным.

По сути, постоянно поглощая информацию, даже не пережевывая и не обрабатывая ее, а двигаясь по информационному потоку через впечатления, существующие буквально краткие мгновения, мы теряем возможность быть устойчивыми при встрече с другими переживаниями. И для человека становится непереносимым любое отрицательное эмоциональное переживание.

