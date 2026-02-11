Как управлять холестерином через питание: советы доцента Пироговского Университета

Холестерин – не яд, а жизненно важное вещество, которое является структурным компонентом клеточных мембран, сырьем для синтеза гормонов и витамина D. В Пироговской Университете Минздрава России рассказали о том, как управлять холестерином через питание и какие продукты повышают и снижают его уровень.

«80% холестерина синтезирует наша собственная печень, и только 20% поступает с пищей. Однако эти 20% могут играть решающую роль при нарушенном обмене. Когда мы говорим о риске атеросклероза, важно оценивать не общий холестерин, а баланс его транспортных форм», – объясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) – условно «плохие». Они доставляют холестерин от печени к тканям. При избытке они могут «застревать» в стенках артерий, формируя бляшки. Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) – условно «хорошие». Они работают как «мусорщики», забирая избыток холестерина из сосудов и возвращая его в печень для утилизации. Триглицериды (ТГ) – форма хранения жиров в организме. Их высокий уровень – независимый фактор риска. Цель коррекции питания – не просто снизить общий холестерин, а снизить ЛПНП и триглицериды, и по возможности повысить ЛПВП, подчеркивает специалист.

Абсолютный лидер по вредности среди содержащихся в продуктах веществ – трансжиры (гидрогенизированные жиры). Это искусственно модифицированные растительные масла, которые становятся твердыми. Они не только повышают ЛПНП, но и снижают ЛПВП и вызывают системное воспаление, повреждающее сосуды. Трансжиры содержатся в маргаринах, спредах, дешевой выпечке (печенье, круассаны), картофеле фри, чипсах, некоторых видах попкорна и конфет. «Читайте этикетки: «частично гидрогенизированные жиры» – это сигнал опасности», – советует врач.

При избыточном потреблении насыщенные жиры стимулируют печень производить больше собственного холестерина. Это жирные сорта красного мяса (свинина, баранина, говяжья грудинка), сало, сливочное масло, пальмовое и кокосовое масло, жирные молочные продукты (сыры >30%, сливки, сметана). Однако полностью исключать их не нужно (они участвуют в синтезе гормонов), но их доля не должна превышать 7-10% от суточной калорийности.

Правильное питание (управление за составом и уровнем холестерина) – это не просто исключение яиц и печени (которые содержат пищевой холестерин, но их влияние на уровень ЛПНП у большинства людей умеренное). Это системная стратегия, в которую входят замена вредных жиров (транс- и избытка насыщенных) на полезные (поли- и мононенасыщенные), регулярное включение в рацион продуктов с растворимой клетчаткой, контроль над потреблением сахара и рафинированных углеводов и обогащение рациона продуктами с доказанным гиполипидемическим действием.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube