Когда хруст шеей может привести к инсульту: предупреждение врача-невролога

Привычка хрустеть шеей – это не безобидная особенность, а потенциальный фактор риска. О том, чего стоит опасаться, рассказала кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Минздрава России Инна Филатова.

«Опасность хруста шеи, под которым обычно подразумевают самоманипуляции с целью получить щелчок или крепитацию, заключается не в самом звуке, часто это кавитация газа в синавиальной жидкости, а в сопровождающей его неконтролируемой тракции и ротации, особенно в конечных диапазонах амплитуды движения», – поясняет специалист.

Резко вращательное движение, часто сопровождающееся запрокидыванием головы, создает избыточную нагрузку на интиму выстилку артерий. Это может привести к надрыву интимы, формированию интрамуральной гематомы, и, как следствие, к острому ишемическому инсульту, который локализуется в эртебробазилярном бассейне, отмечает врач.

Безопасная мобилизация, выполненная в рамках ЛФК, это мягкие ротационные упражнения в комфортном диапазоне, что существенно отличается от форсированного манипулирования рывкового движения с целью хруста, которые выполняются неконтролируемо и часто через боль с избыточной амплитудой движения.

Если мануальные манипуляции необходимы, например, для устранения функциональной блокады, их должен выполнять квалифицированный специалист, мануальный терапевт, остеопат после оценки степени риска и проведения инструментальных методов диагностики.

Москва, Зоя Осколкова

