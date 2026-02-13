Зимний дефицит витаминов: рекомендации врача

Зимой из-за отсутствия солнца и зачастую скудного рациона возникает дефицит витаминов и микроэлементов. О том, как восполнить нехватку этих веществ и существует ли универсальная «зимняя таблетка», рассказал кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов.

В первую очередь в холодное время года организм испытывает нехватку витамина D из-за недостаточности солнечного света. Кроме того, отсутствие свежей зелени, овощей и фруктов в рационе может спровоцировать дефицит витамина С, фолиевой кислоты, витаминов группы В. В сезон простуд также возникает повышенная нагрузка на иммунную систему, которая расходует ресурсы.

Восполнить нехватку поможет жирная рыба северных морей: дикий лосось, сельдь, скумбрия, печень трески. Главная рекомендация: профилактический прием в форме добавки (холекальциферол D3). «Дозировку должен подбирать врач на основе анализа крови (25-OH витамин D). Это единственный витамин, прием которого зимой в добавках оправдан и необходим для большинства», – подчеркнул специалист.

Хотя витамин С и является мощным антиоксидантом, который поддерживает работу иммунных клеток, он не предотвращает простуду, но может незначительно сократить длительность и тяжесть болезни. Его много в квашеной капусте (при правильном брожении витамина С в ней больше, чем в свежей), шиповнике (отвар или сироп), цитрусовых (апельсины, грейпфруты, мандарины), киви, а также в ягодах и свежей зелени.

«Идеальной «зимней таблетки» не существует. Ключ к здоровью – в разнообразном рационе из цельных, минимально обработанных продуктов. Исключение – витамин D, уровень которого необходимо контролировать и корректировать с врачом», – заключил врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube