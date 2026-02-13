Периоды ускоренного старения: профессор Пироговского Университета рассказал о признаках и мерах профилактики

В жизни человека существуют периоды ускорения старения (aging accelerations), и они неодинаковы у мужчин и женщин из-за различий в биологии. Подробнее о том, при наступлении какого возраста и на что стоит обратить внимание, рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры болезней старения ИНОПР Пироговского Университета Минздрава России Ирина Стражеско.

«Старение – это не равномерное угасание функций. Метафорически, это больше похоже на движение по ухабистой дороге, где есть особенно крутые спуски («ускорение старения»), после которых состояние организма переходит на новый, менее устойчивый уровень. Эти «ускорения» коррелируют с резким повышением риска возраст-ассоциированных заболеваний», – пояснила специалист.

Первый такой период возникает, когда происходит переход от молодости к зрелости (около 34-40 лет). «Масштабные эпигенетические исследования показывают, что первое значительное «эпигенетическое ускорение» старения наблюдается в среднем в 34-40 лет. Это не совпадение, что после этого возраста многие замечают, что восстановление требует больше времени, а метаболизм замедляется», – отметила Стражеско. В это время критически важно заложить «резерв здоровья»: нарастить мышечную массу, оптимизировать питание, установить режим физической активности. Это смягчит первое ускорение.

Второй период – менопауза у женщин (45-55 лет). Это самый яркий и изученный гендер-специфичный период ускоренного старения. Резкое падение уровня эстрадиола запускает каскад изменений: увеличивается количество висцерального жира (даже без изменения веса), снижается минеральная плотность костей, может ухудшаться когнитивная функция. Врач рекомендует сделать акцент на контроле состава тела (силовые тренировки), поддержании плотности костей (упражнения с осевой нагрузкой, кальций, витамин D), мониторинге липидного профиля и глюкозы крови, консультация гинеколога/эндокринолога обязательна.

У мужчин этот период наступает после 50-60 лет – андропауза или «мужской климакс». Уровень тестостерона снижается постепенно, к 55-70 годам его уровень у многих мужчин становится субоптимальным. Наблюдается ускоренная потеря мышечной массы и силы, увеличение жировой массы, снижение либидо и когнитивных функций. Стражеско советует сделать упор на контроле уровня тестостерона при появлении симптомов, активном противодействие саркопении (силовые тренировки), контроле сердечно-сосудистых рисков.

Третий период наступает в позднем возрасте – около 75-80 лет. Мощное «эпигенетическое ускорение» старения связано с истощением резервов. Происходит накопление сенесцентных клеток, истощение пула стволовых клеток, ослабление иммунитета, прогрессирующая мультиморбидность (наличие нескольких хронических заболеваний). Организм теряет способность компенсировать сбои.

«В любом возрасте, но особенно в эти периоды, ключевые научно-доказанные «лекарства» от ускоренного старения – это регулярная физическая активность (аэробная + силовая), средиземноморский тип питания, качественный сон, управление стрессом и поддержание социальных связей. Это напрямую влияет на основные механизмы: воспаление и клеточное старение», – заключает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

