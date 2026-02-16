Почему при стрессе одни переедают, а другие теряют аппетит: объясняет врач

В стрессовой ситуации организм реагирует по-разному: у одних возникает чувство голода, другие же, наоборот, теряют аппетит. В Пироговском Университете Минздрава России пояснили, как нервная система управляет пищевым поведением.

«На самом деле здесь зависит от многих факторов. В первую очередь как нервная система реагирует на стресс: симпатическая или парасимпатическая. При реагировании парасимпатической вегетативной нервной системы организм переходит в систему энергосбережения и накопления энергии, замедляя сердечную деятельность, но при этом активизируя пищеварительную систему и тем самым повышая аппетит. Симпатическая вегетативная нервная система, наоборот, мобилизирует силы организма на активную деятельность», – поясняет психолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

Эта эволюционно необходимость, когда опасно и нужно переждать опасность – наступает царство парасимпатической нервной системы, которая помогает пережить тяжелые времена. Нужно легко и быстро запасать калории, а где их больше в мясе или банане? Вот наш мозг и поощряет гормональным коктейлем удовольствия за жирненькое, чтобы быстрее насытить и запастись энергией для следующей опасности.

«Но вот бежит на тебя дикий зверь – включается симпатическая нервная система, выключающая все, что будет отвлекать от выживания, и врубает реакцию «бей или беги». Попробуй убежать с полным желудок или думать о еде, когда надо спасаться», – отмечает специалист.

Сейчас другие времена, мы мало двигаемся, и вместо затрачивая силы на сражение с саблезубым тигром, сидим и сражаемся с рабочим стрессом. И кстати, малоподвижный образ делает нас более подверженным к стрессу. Но реакция эволюционно и генетически закрепилась, наш мозг запускает ту или иную нервную реакцию на стресс как на угрозу выживания и поощряет нас за быстрые калории, но вместо реальной опасности получаем лишний вес. Люди с высоким уровнем тревожности чаще склонны к компульсивному перееданию, пытаясь таким образом снизить напряжение.

Кроме того, детские паттерны поведения значительны в формировании реакций на стресс. Если ребенок регулярно получал сладкое в качестве награды или утешения («ешь конфету, и все пройдет»), это могло сформировать устойчивую ассоциацию еды с положительными эмоциями. Когда взрослый сталкивается со стрессом, подсознательно срабатывают старые модели поведения, приводящие к желанию «заесть» проблему. «Таким образом, многие привычки питания формируются еще в раннем возрасте и продолжают влиять на поведение взрослого человека. Это подтверждает важность осознанного воспитания детей относительно культуры потребления пищи и умения справляться с негативными переживаниями без помощи еды», – заключает врач.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube