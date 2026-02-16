Пивной живот и риски для сердца: предупреждение от специалиста Пироговского Университета

Большинству из нас знакомо выражение «пивной живот» – округлый, заметный живот, который появляется у любителей пива и других спиртных напитков. Этот визуальный признак не только портит внешний вид, но и скрывает целый клубок угроз для здоровья, особенно для работы сердечно-сосудистой системы.

«Причина его появления в основном – регулярное, зачастую чрезмерное, потребление пива, богатого калориями и углеводами, а также неправильный образ жизни. Пивной живот формируется не только потому, что человек пьет пиво. Важную роль играет генетика, качество питания, движение и образ жизни. Однако именно злоупотребление пивом в сочетании с малоподвижностью ускоряет процессы накопления внутреннего жира», – поясняет доктор медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Минздрава России Эльвира Хачирова.

Изначально пивной живот обусловлен накоплением висцерального жира – жира, расположенного внутри брюшной полости вокруг внутренних органов. Висцеральный жир активен, как эндокринный орган и выделяет воспалительные цитокины и провоспалительные вещества.

«Постоянное воспаление ускоряет развитие атеросклероза – процесса отложения холестериновых бляшек на стенках сосудов, что приводит к их сужению и ухудшению кровотока. С другой стороны, избыточное внутреннее ожирение вызывает дислипидемию: повышается уровень «плохого» холестерина, а уровень «хорошего» холестерина снижается. Эти изменения способствуют развитию бляшек и увеличивают риск инфарктов и инсультов», – отмечает специалист.

Кроме того, жировые отложения вокруг внутренних органов, а также сам пивной живот, способствуют увеличению объема крови и повышению жесткости сосудов, что ведет к гипертонии – одному из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Москва, Зоя Осколкова

