Вобла: ностальгический перекус, а не полезный продукт – мнение эксперта Пироговского Университета

Многие выросли на воспоминаниях о вобле – соленой, сушеной рыбке в качестве закуски. Однако с точки зрения гастроэнтерологии и диетологии это один из самых нежелательных видов рыбных продуктов для регулярного потребления.

Из полезных веществ, которые содержаться в вобле можно выделить: белок, фосфор и кальций. Однако первый в процессе сушки и соления становится трудноусвояемым, а количество остальных элементов не идет ни в какое сравнение с вареной или запеченной рыбой.

Главной опасностью в вобле является чрезмерное количество соли. «Высокое содержание натрия вызывает задержку жидкости, повышает артериальное давление и создает огромную нагрузку на почки. Для желудка концентрированный солевой раствор раздражает слизистую, что опасно при гастрите», – поясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Ольга Тарасова.

Сухая, жесткая структура воблы механически травмирует слизистую оболочку пищевода и желудка, особенно если есть ее натощак. Такой продукт долго и тяжело переваривается, может вызывать чувство тяжести в животе, вздутие и жажду.

Кроме того, резкий выброс желчи, спровоцированный соленой и острой закуской, может привести к движению камней у тех, кто имеет желчнокаменную болезнь, или вызвать приступ панкреатита.

Также специалист отмечает высокий риск отравления и гельминтозов. При несоблюдении технологии приготовления (недостаточный посол, сушка) в вяленой и сушеной рыбе могут выживать личинки паразитов и патогенные бактерии.

«Вобла – это лакомство «на раз», а не продукт для ежедневного или даже еженедельного рациона. Категорически избегать ее следует людям с гипертонией, заболеваниями почек, желудка (гастрит, язва), поджелудочной железы, желчного пузыря, а также при склонности к отекам», – подчеркивает эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube