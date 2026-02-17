Врач рассказал, как выбрать и приготовить рыбу без вреда для ЖКТ

Многие знают, что рыба полезна для пищеварения и содержит белок, необходимый для мышц, а также витамины и микроэлементы. Однако при наличии некоторых заболеваний есть риски для здоровья. О том, какую рыбу выбрать и как приготовить без вреда для здоровья, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Ольга Тарасова

Идеальный диетический продукт – тресковые виды рыб (треска, пикша, минтай, навага). Они содержат нежирный, легкоусвояемый белок, минимум калорий, много фосфора и йода. Не нагружают поджелудочную железу и печень. Противопоказаний у таких видов нет, кроме индивидуальной непереносимости. Лучший способ приготовления – на пару, в виде котлет или суфле, тушение, отваривание.

Лососевые (семга, форель, горбуша, кета) – чемпионы по содержанию омега-3 жирных кислот, которые обладают мощным противовоспалительным действием (в том числе для слизистой ЖКТ), витамина D и легкоусвояемого белка. С осторожностью к этим видам стоит относиться потребителям с острым панкреатитом, холециститом (в стадии обострения) и аллергией, а также при избыточном весе из-за высокой калорийности. Лучший способ приготовления – запекание в фольге или рукаве (без корочки), на пару. Избегайте жарки на масле, предупреждает специалист.

Скумбрия и сельдь – отличный источник омега-3, витамина B12, селена. Стоит отдать предпочтение свежей (запекать в духовке или на гриле) или слабосоленой рыбе. Тем, у кого есть гиперацидный гастрит, язва, гипертония или болезни почек, такую рыбу употреблять не рекомендуется.

Москва, Зоя Осколкова

