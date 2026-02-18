Врач рассказал об опасности для глаз цветных контактных линз и косметики для век

Эксперт Пироговского Университета Минздрава России рассказал о опасностях, которые таят в себе применение декоративных линз, косметической туши и наращивание ресниц.

Ключевая проблема декоративных контактных линз заключается в том, что большинство из них приобретаются вне специализированных оптик – в магазинах аксессуаров, онлайн-площадках, без рецепта врача и необходимого предварительного обследования.

«Эти линзы классифицируются как медицинские изделия класса IIa (средний риск), и их бесконтрольное применение противозаконно и крайне опасно», – поясняет ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелина Казанцева.

Любая контактная линза, включая декоративную, должна подбираться офтальмологом или оптометристом после обследования. Предпочтение следует отдавать линзам с высокой кислородопроницаемостью, где краситель инкапсулирован внутри материала (технология «полима-кольцо»), а не нанесен на поверхность.

Что касается туши для ресниц, то тут основные риски связаны с нарушением правил гигиены и длительностью использования продукта. Специалист рекомендует менять тушь каждые три месяца. Не использовать тушь при наличии признаков воспаления век (блефарита). Тщательно удалять макияж с век вечером с помощью специальных демакияжных средств, не содержащих масел.

Наращивание ресниц несет риски как на этапе выполнения, так и в долгосрочной перспективе. Может обернуться химическим ожогом и аллергическим контактным дерматитом, так как пары клея на основе цианоакрилата раздражают слизистую, вызывая хемоз, гиперемию, слезотечение. Неаккуратная работа мастера может привести к трихиазу – неправильному росту ресницы в сторону глазного яблока с хронической травматизацией роговицы.

«Процедура должна выполняться в стерильных условиях сертифицированным мастером. Обязателен тест на аллергию к клею. Периодичность процедуры – не чаще одного раза в 4-6 недель. При появлении признаков воспаления, дискомфорта, снижения остроты зрения – немедленное удаление искусственных ресниц и обращение к офтальмологу», – заключила врач.

