Почему дети грызут ногти: психологические причины и советы от эксперта Пироговского Университета

Причин, по которой дети грызут ногти, множество – от тревоги до физиологических проблем. Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Заур Хатшуков рассказал, как бороться с этой вредной привычкой.

Ребенок бессознательно использует это действие для саморегуляции. Это помогает ему справиться с дискомфортом, который он не может выразить словами. Самая частая причина – тревога и стресс. Это может быть реакция на адаптацию к садику или школе, конфликты со сверстниками, строгие требования и давление со стороны родителей, страх наказания или неудачи, смена места жительства, развод родителей.

«Процесс обкусывания – это стереотипное, успокаивающее действие, похожее на раскачивание или накручивание волос. Оно помогает сбросить нервное напряжение, сфокусироваться и немного «отключиться» от стрессовой ситуации», – поясняет специалист.

Ребенок может грызть ногти, когда ему неинтересно (на скучном уроке) или, наоборот, когда он сильно увлечен (смотрит захватывающий фильм, думает над сложной задачей). Это способ занять себя, дать выход лишней энергии или помочь концентрации.

Кроме того, дети – великие имитаторы, поэтому они могут перенять эту манеру у кого-то из близких, друзей в саду или героя фильма. Со временем действие закрепляется и становится автоматическим, даже когда первопричина уже исчезла.

Реже всего причиной становятся физиологические моменты, например, дефицит микроэлементов (железо, магний, кальций), который может косвенно влиять на работу нервной системы, повышая общую тревожность и возбудимость. Не исключены и гельминтозы (глисты). «Этот мифический «бабушкин» диагноз редко является прямой причиной онихофагии, но зуд в перианальной области может провоцировать беспокойство и навязчивые действия», – отмечает Хатшуков.

При борьбе с этой проблемой, эксперт категорически не советует «отучать» от привычки. Если родители кричат, стыдят или наказывают ребенка, это лишь усилит чувство вины и тревоги, создав порочный круг: «Я нервничаю → грызу ногти → меня ругают → я нервничаю еще сильнее». Постоянные одергивания работают как напоминание и только фиксируют внимание на привычке. Не стоит мазать пальцы горчицей, перцем, горьким лаком. Это унизительно, может вызвать аллергию или ожог слизистой рта, если ребенок потрет глаза. К тому же, решительный малыш быстро привыкнет к горькому вкусу.

В первую очередь необходимо исключить медицинские причины. На приеме у педиатра обсудите проблему. При необходимости врач может назначить анализы (например, кал на яйца глист, общий анализ крови для исключения анемии) или порекомендовать консультацию невролога.

Наблюдайте и анализируйте поведение ребенка, в каких ситуациях ребенок чаще грызет ногти, что происходило в семье в течение 1-3 месяца до появления привычки. Спокойно спросите самого ребенка: «Тебе помогает это успокоиться, когда скучно?». Обязательно расскажите ребенку в доступной форме, сколько микробов живет под ногтями и как это может привести к болям в животе. Если вы сами или кто-то в семье имеет такую привычку, боритесь с ней вместе.

Дальше нужно убрать источник стресса и научить малыша альтернативным способам успокоиться. Чаще хвалите, поддерживайте, обнимайте. Создайте дома атмосферу безусловного принятия. Введите ритуалы расслабления: спокойные игры перед сном, теплая ванна, чтение книг, массаж спины. Дайте «замещающий» предмет для рук: антистрессовый мячик, браслет-пружинку, кусочек мягкого пластилина или силиконового украшения-«жвачки» для жевания (chewelry). Для девочек школьного возраста хорошим мотиватором может стать красивый, но нейтральный детский маникюр (покрытие укрепляющим прозрачным лаком). Часто желание сохранить красоту побеждает привычку.

«Если, несмотря на все ваши мягкие усилия, привычка носит агрессивный характер (ребенок грызет ногти до крови, обкусывает кожу вокруг), сочетается с другими тревожными симптомами (тики, энурез, нарушения сна, вспышки агрессии) – это повод обратиться к детскому психологу или неврологу. Специалист поможет выявить глубинные причины и научит ребенка техникам управления тревогой», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

