Врач рассказал, сколько пельменей можно есть без вреда для здоровья

Пельмени – одно из самых популярных блюд у россиян. Такую еду нельзя назвать однозначно вредной, но и к категории «здоровое питание» она не относится. Это блюдо, которое требует разумного подхода. Врач Пироговского Университета Минздрава России рассказал о том, как сделать пельмени полезнее.

Все дело в ингредиентах. «Известно, что начинка пельменей готовится из фарша, в котором высокое количество насыщенного жира и соли, что способствует риску развития заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) и желудочно-кишечного – тракта (ЖКТ). А если это пельмени промышленного производства, то для улучшения вкусовых качеств в них добавляют усилители вкуса и консерванты, предотвращающие порчу, такие как глутамат натрия (Е621), придающий «мясной» вкус, фосфаты (помогающие удержать влагу, делая фарш сочным). Что тоже не добавляет полезных качеств пельменям», – поясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

Тесто для пельменей готовится из муки высшего сорта, с высоким гликемическим индексом. Такая мука лишена полезной клетчатки, витаминов и минералов, которые содержатся в оболочке зерна. По сути, это «быстрые» углеводы, которые резко повышают уровень сахара в крови и дают кратковременное насыщение.

«Сочетание теста и мяса не полезно для желудка. Это замедляет пищеварение, вызывает брожение, которое проявляется вздутием, тяжестью в эпигастрии, расстройством пищеварения, – отмечает специалист. – Помимо прочего, постоянное употребление пельменей приводит к набору лишнего веса, повышению холестерина и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний».

Согласно мнению врачей-диетологов, разумная порция для женщин – 8-10 пельменей среднего размера за один прием пищи. Это 200-250 грамм, что составляет около 300-400 ккал. Для мужчин – 10-12 пельменей (это 300 грамм) и примерно 400-500 ккал. Для здорового человека можно есть пельмени 1-2 раза в неделю, если следите за фигурой – 1 раз в неделю. Если у вас высокий уровень физической активности, тогда – 2-3 раза в неделю.

Чтобы сделать это блюдо полезнее, врач рекомендует заменить жирные начинки (свинина, баранина, сыр) на более полезные (нежирная говядина, белой мясо птицы, овощи). «Идеальный вариант с точки зрения диетологии: пельмени из цельнозерновой муки с начинкой из нежирного мяса или с мясоовощной начинкой. Они содержат больше клетчатки, которая улучшает пищеварение, и меньше жира», – заключила Сайно.

Москва, Зоя Осколкова

