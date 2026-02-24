Движение как основа здоровья: взгляд эксперта из Пироговского Университета

Движение – это основа здорового образа жизни. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали о процессах в организме, которые происходят во время движения, и о том, как подвижность влияет на суставы, мышцы и мозг.

Для скелета и суставов движение – это жизнь, статика – это ржавчина, отмечает ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского Университета Вячеслав Артищев. «Представьте сустав: гладкие хрящевые поверхности и синовиальная жидкость – природная смазка. В покое хрящ, как насыщенная влагой губка, впитывает питательные вещества из синовиальной жидкости. Но главную роль играет перепад давления. Во время нагрузки хрящ упруго деформируется, выдавливая из себя отработанные продукты обмена. Когда нагрузка прекращается, давление в нем падает, и свежая синовиальная жидкость, обогащенная кислородом и питанием, устремляется обратно в хрящевую ткань», – поясняет специалист.

Если перепадов давления нет, этот «насос» не работает. Нет движения – нет питания. Жидкость застаивается, хрящ «голодает» и начинает разрушаться. Движение – это единственный способ запустить этот механизм и доставить суставу «еду».

Что касается мышц, то они представляет собой динамичную ткань, пронизанную сосудами и нервами. Сокращаясь, мышцы работают как мощный насос: проталкивают лимфу и венозную кровь к сердцу вопреки силе тяжести. Но это лишь внешняя работа. Внутри себя мышцы выделяют особые молекулы – миокины. Эти природные «курьеры» разносятся с кровью по всему телу, улучшая обмен веществ и подпитывая работу мозга. И наконец, движение сохраняет эластичность фасций – тонких оболочек, которые пронизывают тело, позволяя ему оставаться гибким и свободным.

Без нагрузки мышечные волокна начинают угасать: они атрофируются, уступая место жировой и соединительной ткани. Фасции, лишенные движения, «склеиваются» – в них формируются болезненные триггерные точки, сковывающие подвижность. Запускается саркопения – возрастная потеря мышечной массы, которая неизбежно ведет к хроническим болям и слабости.

Движение – это не только мышечная работа, но и сложнейшая координация, за которую отвечает мозг. «Когда мы двигаемся, мозг буквально оживает. Физическая активность разгоняет кровь, улучшая его питание, и запускает выработку BDNF – особого белка, который называют «удобрением» для нейронов. Благодаря ему старые клетки укрепляются, а новые – рождаются (это и есть нейрогенез). Параллельно развивается проприоцепция – тонкое чувство того, где находится ваша рука или нога, даже если вы не смотрите на них. Этот «внутренний навигатор» напрямую связан с координацией и защищает нас от падений в старости», – рассказал Артищев.

При отсутствии движения мозг перестает получать подпитку, нейроны слабеют, новые не образуются. Страдает память, притупляется скорость реакции. И чем дольше длится простой, тем выше риск нейродегенеративных заболеваний – тех, что медленно, но необратимо меняют личность.

