Вакцину для лечения рака поджелудочной железы планируют создать в России

В России планируют разработать вакцину для терапии рака поджелудочной железы. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.

«Следующая разработка будет злокачественный мелкоклеточный рак <…> мы планируем поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, который течет очень злокачественно», – цитирует специалиста РИА «Новости».

До этого Каприн сообщал, что следующей российской онковакциной станет препарат для лечения мелкоклеточного рака легкого.

Меж тем ранее сегодня замруководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева о готовности трех пептидных вакцин от колоректального рака. По ее словам, препарат будут вводить пациентам.

Минздрав ранее выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА «Онкопепт» для лечения колоректального рака.

«Уже 400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже три вакцины готовы, и уже будут вводить <…> К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть», – сказала Яковлева.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube