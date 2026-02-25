Клинический психолог объяснил, как победить прокрастинацию

Многие люди сталкиваются с тем, что мозг попросту саботирует важные дела, и человек откладывает их до крайнего срока, тем самым увеличивая число своих проблем. В Пироговском Университете Минздрава России объяснили, что такое прокрастинация, почему она возникает и как с ней справиться.

Прокрастинация – это откладывание, чаще всего важных дел, взамен чем-то нестоящему внимания, по крайней мере в данный момент, поясняет методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Елизавета Куликова.

«Важным стоит отметить, что когнитивные функции, критика и прогнозирование в сохранности, просто человек не может себя заставить в связи с психологическим барьером и бунтом. На уровне мозга – это сбой в работе системы вознаграждения. Такое случается, когда человек находится в регулярном стрессе, оказывается в обстоятельствах, требующих высокой концентрации внимания, и истощается, причем эмоционально и физически», – отмечает специалист.

Прокрастинация может возникнуть у слишком требовательных к себе людей со страхом оценки в не лучшем свете другими, перфекционистов, людей, плохо контролирующих свои эмоции. Можно себе представить пример линейного менеджера, который имеет нерегулярный график с переработками, высокий уровень ответственности, страх перед коллегами и личностные характеристики, описывающие его как человека, которому тяжело сказать «нет», воспринимающего реакции людей быстро к сердцу, тревожного.

Чтобы справиться с прокрастинацией могут быть использованы разные техники. Во-первых, «надо только начать», иногда мозгу проще начать, а дальше включается эффект Зейграник (незавершенное дело создает напряжение, которое стремится к завершению). Во-вторых, сменить фокус с результата на процесс, сделав его привлекательным (например, через ритуалы и атмосферу вокруг). В-третьих, часто в прокрастинации люди склонны к самобичеванию и самокритике, что только усугубляет ситуацию. Можно себе сказать: «Да, мне сложно начать, это нормально. Я сделаю, что могу».

«И всегда можно помнить, что есть психологи, прокрастинация – это повод для обращения к данной категории специалистов», – заключила Куликова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

