Синдром рикошета и медикаментозный ринит: как сосудосуживающие капли портят нос

Сосудосуживающие капли помогают бороться с симптомами заложенности носа, но зачастую злоупотребление такими лекарствами дает обратный эффект. О возможных осложнениях и о том, как их избежать, рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Вера Ларина.

Деконгестанты (congestion – закупорка, застой) для местного применения стимулируют альфа-адренорецепторы сосудов и сокращение кавернозной ткани слизистой оболочки носа, которая имеет богатую кровеносную сеть, что способствует уменьшению гиперемии и отека слизистой полости носа. Благодаря этому снижается выраженность проявлений заложенности носа, облегчается носовое дыхание, улучшается дренажная функция.

Однако, всегда очень важно соблюдать рекомендации врача по кратности и длительности приема этих препаратов. При длительном и беспорядочном применении сосудосуживающих капель возможно формирование «синдрома рикошета» (нарастание отека слизистой оболочки носа и затруднение дыхания) на фоне постоянной стимуляции рецепторов, что усиливает кровоток и отек слизистой оболочки.

«Длительно использование назальных форм деконгестантов нарушает «работу» ресничек мерцательного эпителия (в виде замедления частоты однонаправленных колебательных движений и увеличения времени мукоцилиарного транспорта), представляющих собой крошечные волоски, помогающие «эвакуировать» слизь. Это угнетает мукоцилиарный клиренс, необходимый для защиты слизистой оболочки органов дыхания от факторов внешней среды и повышения ее восстановительной функции», – поясняет врач.

Противопоказаниями к назначению назальных форм деконгестантов является высокая индивидуальная чувствительность к этим препаратам, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, повышенная функция щитовидной железы, беременность и др. В связи с этим, прием назальных капель всегда должен определяться врачом индивидуально с учетом жалоб пациента, данных анамнеза и физикального осмотра, наличием и особенностями сопутствующих заболеваний.

«Важное правило – назальные формы деконгестантов всегда рекомендует врач, исходя из показаний (заложенность носа). Использование этих препаратов должно быть ограниченным (до 3-7 дней), в дозировке, соответствующей возрасту пациента, так как более длительное применение капель может способствовать развитию ишемии (снижения кровоснабжения) на фоне стимуляции альфа2-адренорецепторов, повреждению поверхностных клеток (эпителий) слизистой оболочки полости носа и формированию медикаментозного ринита», – заключила специалист.

Москва, Зоя Осколкова

