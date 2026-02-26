Как не испортить весенний отпуск аллергией: рекомендации Пироговского Университета

Поездка на юг ранней весной может обернуться серьезным испытанием для аллергика. Главная опасность заключается в том, что в южных регионах (Черноморское побережье, Краснодарский край, Крым, Кавказ) вегетация начинается на раньше, чем в средней полосе России. О том, что важно знать, отправляясь в отпуск на юг весной, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры иммунологии Института биомедицины (МБФ) Пироговского Университета Минздрава России Ольга Пащенко.

Календарь цветения на юге России сдвигается, если в Москве береза запылит в конце апреля, то в Сочи – уже в середине марта. В это же время там цветут кипарис, орешник, ольха.

Кроме того, в теплых регионах рано появляются фрукты и зелень. Если у вас аллергия на пыльцу березы, вы можете отреагировать на яблоки, персики или черешню (синдром оральной аллергии). Из-за раннего тепла и влажности концентрация пыльцы в воздухе может быть очень высокой.

Врач рекомендует за две недели до вылета посетить аллерголога для коррекции терапии. С собой необходимо взять аптечку: антигистаминные, гормональные спреи в нос, капли для глаз.

Не лишним будет установить приложение с пыльцевым мониторингом (например, «Пыльца Club» или Яндекс.Погода с аллерго-индексом). Выбирайте отели вдали от парков и скверов, с кондиционерами.

«Ситуация, когда впервые в жизни закладывает нос и текут слезы на курорте, встречается часто. Организм мог «накопить» сенсибилизацию, а встреча с высокой концентрацией пыльцы стала спусковым крючком», – отмечает специалист.

В этом случае главное – не паниковать и принять антигистаминный препарат второго поколения (цетиризин, левоцетиризин, дезлоратадин, фексофенадин). Затем необходимо запомнить, что именно изменилось в момент начала симптомов. «Если вы вернулись в номер с кондиционером и симптомы уменьшились – виновата пыльца, – указала Пащенко. – Если симптомы усиливаются после еды – возможно, пищевая аллергия (косточковые фрукты, орехи)». После возвращения домой нужно обязательно сходить к аллергологу и сдать кровь на специфические IgE к пыльцевым аллергенам.

