Врач рассказал, как общение с внуками защищает мозг от возрастных изменений

Радость от общения пожилых людей с внуками поможет противостоять возрастным изменениям в мозге. О том, как работает такой защитный механизм, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Человеческий мозг демонстрирует выраженную потребность в сложных социальных взаимодействиях, особенно тех, которые сопровождаются интенсивными положительными эмоциями. К ним относятся не только эмпатия по отношению к другому человеку, но и эмоциональные переживания, возникающие в ответ на его реакции», – поясняет доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующий кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Вера Никишина.

Отношения между дедушками/бабушками и внуками создают уникальную эмоциональную среду: в них существенно снижается давление нормативных ожиданий и «должностования», что позволяет свободно проявляться таким эмоциям, как удивление и радость. Эти отношения становятся пространством подлинного эмоционального наполнения.

По словам специалиста, подобные взаимодействия приносят значительную пользу как на уровне нейрохимических процессов, так и в плане психической активности в целом. Взрослый мозг в таких условиях активирует и воспроизводит простые когнитивные формы, иногда заново осваивая или повторяя их.

«Особенно ценным является совместное выполнение простых интеллектуальных действий: заучивание стихотворений, рассказывание эмоционально насыщенных историй, обучение чтению или счету. Когда эти действия сопровождаются разделенными эмоциями интереса и удивления, они создают уникальные условия для взрослого мозга, помогая противостоять инволюционным процессам, связанным с возрастом», – заключила Никишина.

Москва, Зоя Осколкова

