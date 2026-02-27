Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие возможность продажи лекарств через отделения «Почты России».
Перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина, которое состоялось 21 января, опубликован на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения почтовой связи акционерного общества «Почта России»», – говорится в документе.
Срок исполнения поручения – 1 марта 2026 года. Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Кроме того, Путин поручил кабмину до 1 апреля включить в «белые списки» Минцифры интернет-сервисы для отслеживания уровня глюкозы в крови.
Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщал, что в перечень разрешенных для продажи через «Почту России» лекарств преимущественно войдут препараты, которые нужны для оказания экстренной помощи, в том числе жаропонижающие и обезболивающие.
В апреле прошлого года стало известно, что Минздрав рассматривает предложение разрешить отпуск некоторых медпрепаратов через отделения «Почты России» в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптечного пункта.
Москва, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»