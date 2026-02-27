Врач рассказал, сколько воды действительно нужно пить в день

Существует распространенное мнение, что в день взрослому человеку нужно выпивать минимум два литра воды. О том, так ли это и как понять, что организму не хватает жидкости, рассказала к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Миронова Татьяна Николаевна.

Вода – источник жизни для всего живого. У взрослого человека составляет 45-55 % от массы тела. «Единой унифицированной нормы объема потребляемой жидкости нет. Всё индивидуально и может отличаться у одного и того же человека в зависимости от различных факторов: веса человека, уровня физической нагрузки, климата и наличия ряд заболеваний», – поясняет специалист.

У здорового человека в течение суток должно поступить около 2,5 – 2,7 л воды. Из них ~ 1,2 – 1,5 л поступает с питьем в виде чистой воды, ~ 1 л с пищей, ~ 200-400 мл воды образуется эндогенно в результате метаболизма. При этом выделяется с мочой ~ 1,4 – 1,6 л, ~ 600 мл выводится при дыхании; ~ 600 мл – через кожу, ~ 900 мл – с калом. «Поступление жидкости должно соответствовать выделению ее из организма для сохранения водного баланса», – подчеркнула врач.

Поступление воды регулируется из центра жажды, который стимулируется при увеличении осмоляльности плазмы и дегидратации (обезвоживании) клеток организма. Человек не ощущает жажду при достаточном потреблении (уровне) жидкости. Однако существуют и некоторые состояния, при которых отсутствие жажды может быть признаком патологии, например, при неврологических и психических заболеваниях или коматозных состояниях.

