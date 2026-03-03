Клинический психолог рассказал о главных рисках весеннего обострения

Весной мы часто сталкиваемся с перепадами настроения и обострением хронических болезней. О том, почему так происходит и как свести к минимуму симптомы так называемой «весенней лихорадки», рассказала клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского Университета Минздрава России Елизавета Куликова

В весеннее время часто обостряются хронические заболевания (гастрит, например), усиливается эмоциональная нестабильность, могут возникать всплеск активности и продуктивности, а потом уходить в апатию и усталость. Первые упоминания о «весеннем обострении» или «весенней лихорадке» возникли еще в XV веке, там описывались точно такие же симптомы, но этой болезнью оказалась цинга, связанная с дефицитом витамина С.

«Весеннее обострение не имеет никакого признания в медицине и психологии, не имеет шифра в международной классификации болезней (МКБ 10) – это набор симптомов (физических и психологических), которые совпадают с началом весны (или началом осени)», – поясняет специалист.

Зимой в питании людей формируется дефицит не только витамина С, но и других, сейчас он не такой серьезный, чтобы вызвать, например, цингу, но последствия прослеживаются все равно в виде психологических и соматических симптомов. «Чтобы не страдать от весеннего обострения, добавьте в пищу больше чем обычно фруктов и овощей, сейчас самое время начинать пить любимые витаминные комплексы», – советует психолог.

Кроме того, на себя обращает внимание изменение температуры и смещение длины дня и ночи, которые стремятся уравниваться. Сами по себе изменения погодные сказываются на настроении, ощущении усталости, головной боли или обострении хронических заболеваний.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube