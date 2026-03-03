Инфаркт миокарда у женщин часто маскируется – тревожные факты от Пироговского Университета

Долгое время считалось, что сердечно-сосудистые заболевания преимущественно «мужская» проблема, однако статистика показывает, что инфаркт миокарда является одной из главных причин смерти женщин во всем мире. О различии симптомов инфаркта у мужчин и женщин рассказала, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Эльвира Хачирова.

«Представление об инфаркте как о внезапной, невыносимой боли за грудиной сформировано на основе многолетних наблюдений преимущественно за мужчинами. И действительно, для сильного пола такая картина является наиболее характерной. Это такие симптомы, как интенсивная боль за грудиной с иррадиацией в левую руку, лопатку, шею или нижнюю челюсть. Типичными спутниками являются холодный липкий пот, резкая бледность кожи, одышка и чувство сильной тревоги или страха смерти. Такая яркая и типичная картина позволяет мужчинам и окружающим быстрее распознать опасность и обратиться за помощью», – отмечает специалист.

У женщин инфаркт миокарда часто имеет стертую, неспецифическую картину, которая может маскироваться под другие заболевания или банальное переутомление. Организм женщин, особенно до менопаузы, защищен эстрогенами, которые делают сосуды более эластичными и устойчивыми к атеросклерозу. Однако с угасанием гормональной функции риск резко возрастает, а симптомы становятся менее предсказуемыми. Так, боль может отсутствовать или быть слабой. Вместо острой загрудинной боли женщины часто ощущают дискомфорт, давление или жжение в груди, которое может быть не слишком интенсивным. Боль может возникать не в сердце, а в спине, шее, челюсти, плечах или в области живота.

«Часто вообще может сопровождаться симптомами похожими на проявления ОРВИ. Это выраженная слабость и чувство крайней усталости, причем эти симптомы могут появиться за несколько дней до приступа. Также у женщин инфаркт может проявляться такими нетипичными признаками, как одышка и затрудненное дыхание, тошнота, рвота, изжога, дискомфорт в животе, которые часто путают с пищевым отравлением, головокружение, предобморочное состояние или потеря сознания», – пояснила Хачирова.

Из-за такой неочевидной картины женщины часто не воспринимают свои симптомы всерьез, списывая их на усталость, стресс или проблемы с желудком. Это приводит к фатальным задержкам в обращении за медицинской помощью.

«Таким образом, разница в признаках инфаркта миокарда между мужчинами и женщинами существует, и она значительна, – подчеркивает врач. – Если для мужчин характерна «кинжальная» боль, то для женщин – многоликая комбинация симптомов, среди которых боль может быть не на первом месте. Понимание этих различий является ключом к спасению и себя, и близких».

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

