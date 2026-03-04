В России утвердили новый ГОСТ на маникюр и педикюр

В России утвердили новый государственный стандарт для ногтевого сервиса, который вступит в действие с 30 апреля 2026 года. Об этом говорится в документах Росстандарта.

Новый стандарт устанавливает общие требования к картам технологических процессов в ногтевом сервисе и описывает этапы выполнения различных процедур, включая маникюр, педикюр, уход за кожей рук и ног, а также укрепление и моделирование искусственных ногтей, декоративное покрытие и снятие материалов.

Согласно документу, выполнение классического обрезного маникюра должно занимать от 45 до 60 минут в зависимости от состояния ногтей клиента. Препаратный маникюр займет 40-60 минут, аппаратный – 40-70 минут, комбинированный – 40-60 минут. Услуги спа-ухода для кожи рук и ног, а также косметический массаж кистей должны занимать 30-40 минут. На классический и другие виды педикюра отводится 60-90 минут.

Под действие нового ГОСТа подпадают все организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые, предоставляющие услуги ногтевого сервиса. Карты технологических процессов могут быть использованы для разработки документов по стандартизации и технической документации в данной сфере.

Москва, Зоя Осколкова

