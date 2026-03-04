Роспотребнадзор зафиксировал первые обращения из-за укусов клещей

В России зарегистрировали первые в этом году случаи обращения из-за укусов клещей. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей», – сообщила на селекторном совещании глава службы Анна Попова.

Ведомство связывает это с таянием снега, способствующим перемещению мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые объекты, а также с началом сезона активности клещей.

Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению зооэнтомологического мониторинга, на основе которого организуются дератизационные и акарицидные обработки для предотвращения заражения населения.

Москва, Зоя Осколкова

