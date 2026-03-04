«Женские» привычки, которые медленно убивают сердце – разбор эксперта Пироговского Университета

Женское сердце физиологически более выносливо, чем мужское, но и более уязвимо к гормональным перепадам и стрессу. До наступления менопаузы нас защищает эстроген. Но если мы ведем нездоровый образ жизни, «защита» перестает работать.

«Традиционно считается, что главные враги женского сердца – это стресс и вредная еда. Да, это так. Но есть и специфические привычки, которые прочно вошли в жизнь каждой второй женщины, но при этом медленно, но, верно, разрушают сердечно-сосудистую систему», – отмечает доктор медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Минздрава России Эльвира Хачирова.

В первую очередь речь идет о диетах. «Быть красивой значит быть худой думают многие и садятся на жесткие и неправильные диеты. Но отказ от углеводов приводит к дефициту гликогена в организме. Сердечная мышца питается глюкозой. Когда ее нет, начинается распад белка, в том числе мышечной ткани сердца. Это может привести к дистрофии миокарда и аритмии. Что касается интервального голодания, у женщин оно часто провоцирует скачки давления и нарушение жирового обмена», – поясняет специалист. Женский организм более чувствителен к перепадам уровня сахара, чем мужской. Если вы хотите похудеть, делайте это постепенно и без фанатизма, сохраняя в рационе крупы и овощи.

Кроме того, у женщин часто развит «синдром отложенной жизни»: днем работа и дети, а вечером наступает «мое время». Мы жертвуем сном ради сериалов, чтения или уборки. Стоит помнить, что сон – единственное время, когда наша нервная система отдыхает, а сердце замедляет ритм. Если вы спите меньше шести часов, повышается уровень кортизола (гормон стресса), сосуды находятся в тонусе, давление начинает «гулять». Хронический недосып увеличивает риск инфаркта на 30%. Ни один крем под глазами не заменит здоровое сердце.

Еще одна из причин проблем со здоровьем – обувь на высоком каблуке. «Конечно, туфли на шпильке визуально удлиняют ноги и делают походку притягательной. Но за эту красоту платит не только позвоночник, но и сердце. При ходьбе на высоких каблуках нарушается биомеханика движения. Икроножные мышцы работают неправильно, их насосная функция (проталкивание венозной крови от ног вверх к сердцу) снижается. Возникает венозный застой. Это увеличивает нагрузку на сердце и риск тромбообразования. Носить каблуки можно, но не каждый день, и не выше 4-5 сантиметров», – рекомендует врач.

Злоупотребление обезболивающими может привести к задержке жидкости и повышению давления. Кроме того, они негативно влияют на почки, а почки напрямую регулируют артериальное давление. Получается замкнутый круг.

Удар по здоровью наносят также энергетики и различные варианты кофе со сливками. «Кофеин сам по себе в умеренных дозах безопасен, но современные напитки (энергетики, сладкие кофейные коктейли со сливками) – это тройной удар, – отмечает специалист. – Энергетики содержат лошадиные дозы кофеина и таурина, что вызывает аритмии и истощает нервную систему. А сладкие латте и фраппучино – это трансжиры, которые приводят к набору веса и скачкам сахара. А сахар разрушает стенки сосудов так же, как и курение».

