Здоровье вместо сладостей: врач озвучил идеи для лучших подарков женщинам

Наборы конфет и алкоголь – не лучший подарок в Международный женский день. Врачи советуют обратить внимание на гаджеты и услуги, которые помогут сохранить здоровье современным женщинам. Несколькими идеями таких подарков поделилась ассистент кафедра поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ульяна Махова.

Женщинам любого возраста, но особенно активным, работающим и занимающимся фитнесом, врач рекомендует подарить смарт-часы или фитнес-браслет с функцией ЭКГ и пульсометром. «Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертности среди женщин в мире. Причем часто они протекают скрыто. Современные носимые устройства умеют отслеживать ритм сердца и вовремя заметить фибрилляцию предсердий (аритмию), измерять сатурацию (кислород в крови), контролировать качество сна и напоминать о необходимости подышать или подвигаться», – поясняет специалист.

Второй гаджет, который подойдет тем, кто часто жалуется на усталость или тяжело встает по утрам, – лампы для светотерапии (симуляторы рассвета) или увлажнители воздуха с тихим режимом. «Клинически доказано, что яркий свет по утрам помогает бороться с сезонной депрессией и нормализует циркадные ритмы. Это не эзотерика, а метод лечения, признанный ВОЗ. Такая лампа имитирует солнечный свет и помогает организму проснуться, даже если за окном серо и сыро», – отметила Махова.

Массажер для спины и шеи (ортопедический или расслабляющий) поможет тем, кто много сидит в офисе или на учебе. «Офисная осанка, «синдром текстовой шеи» (голова, наклонённая вперед к телефону) и мышечные зажимы – бич современных женщин. Это приводит к хроническим головным болям напряжения, шейному остеохондрозу и нарушению кровоснабжения мозга», – рассказала врач.

Кроме устройств, хорошим подарком станет сертификат в медицинский центр на чекап (Check-up) или прием у узкого специалиста. Это подойдет женщинам, у которых «всё болит, но некогда»; мамам, которые вечно заботятся о других, но не о себе; подругам, которые боятся врачей. Если боитесь, что выберете не то, подарите открытку с обещанием оплатить прием у любого врача, которого она выберет сама. Иногда женщине нужно просто разрешение «пойти и заняться собой». К этой же категории относятся сертификаты в СПА-салон, где можно отдохнуть от суеты и посвятить время себе.

