Врач-стоматолог назвал список продуктов, которые меняют цвет эмали

Некоторые продукты могут усиливать темный налет на зубах, от которого сложно избавиться. Однако это не значит, что ради белоснежной улыбки придется отказаться от любимых напитков. Врач-стоматолог рассказал, каких правил нужно придерживаться, чтобы сохранить зубную эмаль.

«Структура эмали имеет микропористую структуру, в которую могут попадать пигменты из продуктов и напитков, что, в свою очередь, будет приводить к потемнению цвета зубов», – поясняет врач-стоматолог-терапевт, старший лаборант кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета Минздрава России Анастасия Хритова.

К основным продуктам и напиткам, которые могут повлечь за собой изменение цвета эмали, относятся кофе и чай, яркие ягоды (черника, малина, клубника), пигментированные соусы, красное вино и шоколад.

«В данных напитках и продуктах присутствуют стойкие пигменты, которые могут проникать в пористую структуру эмали и встраиваться в ее строение, тем самым образуя прочные химические связи, что будет проявляться в изменении цвета зубов», – отмечает специалист.

Избежать подобных ситуаций поможет качественная гигиена полости рта, полоскание рта водой, после приема данных напитков и продуктов, и регулярная, раз в полгода, профессиональная гигиена в кресле врача стоматолога.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube