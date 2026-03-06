Аллергия на цветы в букете: врач предупредил о скрытых опасностях

Многие ошибочно полагают, что аллергию вызывает пыльца только тех растений, которые цветут на улице. Праздничный букет может стать причиной аллергической реакции. Об этом предупредила ассистент кафедра поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ульяна Махова.

Причиной аллергии могут стать несколько составляющих букета. Даже если сам цветок считается безопасным, на его лепестках и листьях может оседать пыльца других растений, которую принесли пчелы или ветер. Кроме того, цветы с резким запахом – лилии, черемуха, гиацинты – сами по себе является мощным раздражителем. Их эфирные масла вызывают спазм сосудов и рефлекторный насморк даже у неаллергиков.

Аллергическая реакция может возникнуть на химические препараты, используемые при выращивании в теплицах. Когда букет долго стоит в воде, там очень быстро размножаются грибки. Если нюхать цветы, низко наклоняясь к вазе, вы вдыхаете споры плесени, что также может быть причиной аллергии.

По словам специалиста, для букета лучше выбирать относительно безопасные цветы из «зеленого списка»:

Розы. Но с оговоркой: розы с нераспустившимися бутонами и без резкого запаха. Красные и бордовые розы безопаснее желтых и оранжевых (в них меньше пыльцы).

Тюльпаны. Если у них не осыпается пыльца с тычинок. Лучше выбирать плотные, закрытые бутоны.

Орхидеи (фаленопсис). Практически не пахнут, не имеют пыльцы в воздухе. Очень безопасный вариант.

Альстромерии. У них нет запаха, и они долго стоят. Редко вызывают реакцию.

Гвоздики. При условии, что букет не старый и не начал подгнивать (гниль дает плесень).

Суккуленты в горшке. Вообще не цветут, зато символизируют вечную любовь и точно безопасны.

