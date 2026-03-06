Специалист Пироговского Университета назвал риски покупки очков онлайн

Покупка очков онлайн сопряжена с рядом опасностей, которых сложно избежать, даже имея на руках рецепт от офтальмолога. О таких рисках рассказала ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

«На самом деле, очки – это не просто две линзы в оправе. Это сложная оптическая система «фокусировки», которая должна быть идеально подогнана под ваши глаза, лицо и образ жизни», – поясняет специалист.

В рецепте обычно указывают одно число – DPP (distancia pupillorum), расстояние между центрами зрачков. Но есть нюанс: это расстояние бывает для дали и для близи (если у вас бифокальные или прогрессивные очки). И оно бывает монокулярным (от переносицы до каждого глаза отдельно), потому что у многих людей лицо асимметрично.

В салоне оптики оптометрист или консультант измеряет это расстояние специальным прибором или линейкой, глядя вам прямо в глаза. Он учитывает посадку оправы, ее кривизну, расстояние от линзы до роговицы. В интернете вам предлагают измерить DPP самостоятельно: сфотографироваться с линейкой, приложить линейку к экрану, скачать приложение. Погрешность такого измерения может составлять 2-4 мм. Для линз это катастрофа. Глаза смотрят не через оптический центр линзы, а через край. В результате возникают призматические искажения, глаза перенапрягаются, пытаясь скомпенсировать. Это может стать причиной головной боли, усталости, двоения и даже снижения остроты зрения.

Кроме того, в стандартном рецепте, который выдают после проверки зрения, нет высоты центров. Это расстояние от нижнего края оправы до центра зрачка. Этот параметр зависит исключительно от того, как оправа сидит на вашем лице. В салоне вы надеваете оправу, специалист ставит метки маркером на пробных линзах и измеряет высоту. В интернете этого сделать нельзя. Вас могут попросить сфотографироваться или измерить самому, но точность будет плясать. Подобранные таким образом прогрессивные очки (для дали и близи) просто не будут работать. Зона для чтения окажется не там, где вы смотрите. Вы будете наклонять голову, запрокидывать ее, искать положение, в котором видно – это путь к остеохондрозу и хроническому напряжению.

Также в интернет-магазине вы не можете оценить реальный вес оправы, давит ли она на виски, будет ли съезжать при каждом движении. Кроме того, разные оправы имеют разный угол изгиба (пантоскопический угол) и угол обхвата лица. Это влияет на то, как свет проходит через линзу. В идеале линзу подбирают под конкретную оправу, а не наоборот.

И, наконец, вернуть неподходящие очки в интернет-магазине гораздо сложнее. Необходимо доказать, что товар имеет какие-то недостатки, а возврат не обусловлен «личным восприятием». «Вы остаетесь с дорогими, но бесполезными очками. Поэтому отдавайте предпочтение специализированным салонам оптики и центрам оптометрии», – советует эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

