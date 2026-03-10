Врач объяснил, как весной не спровоцировать воспаления и пигментацию кожи

Весна кажется идеальным сезоном для кожи: больше света, меньше холода. Но именно в это время многие впервые за год замечают, что кожа стала реагировать сильнее – то краснеет, то зудит, то «вылезают» пятна, то появляются высыпания, которых зимой почти не было. О том, как правильно ухаживать за кожей в это время года, рассказала ассистент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского университета Минздрава России Екатерина Цыганкова.

«Весна – это резкий скачок ультрафиолетовой нагрузки и одновременно период, когда люди начинают активно менять уход: переходят на кислоты, добавляют ретинол, усиливают очищение, делают скрабы «чтобы обновиться». Вопрос не в том, вредно ли весеннее солнце (ультрафиолет работает уже активно), а в том, как сделать так, чтобы оно не стало триггером для воспаления и пятен», – отмечает специалист.

Зимой кожа проходит испытание: на улице мороз и ветер, а в помещениях – сухой воздух от центрального отопления. В таких условиях липидный барьер эпидермиса начинает разрушаться, а трансэпидермальная потеря влаги увеличивается. Организм пытается «удержать» воду и усиливает выработку кожного сала. На этот «зимний фундамент» в марте-апреле накладывается второй фактор – ультрафиолет.

«Многие ошибочно считают, что весеннее солнце недостаточно активное, чтобы вызвать проблемы, но кожа реагирует не на тепло, а на спектр и дозу излучения. Более того, даже зимой УФ‑нагрузка может быть выше ожидаемой: по данным ВОЗ, снег отражает до 80% ультрафиолетового излучения, и в ясный день человек получает значительную дозу UVA и UVB. Весной же световой день увеличивается, прогулок становится больше, и если в этот момент резко добавить кислоты, ретинол или интенсивные скрабы, риск раздражения и пигментации возрастает. В результате пациенты получают типичную весеннюю «комбинацию»: кожа одновременно реагирует и на УФ‑стресс, и на собственноручно усиленное отшелушивание», – поясняет эксперт.

Весной коже чаще подходят легкие текстуры – эмульсии, флюиды, сыворотки, водные гели. Но переход должен быть плавным. Если резко отменить «зимний» крем и за один день заменить все на легкие средства, кожа нередко отвечает раздражением. Что касается состава, то лучше всего работают компоненты, которые одновременно удерживают воду и укрепляют барьер: гиалуроновая кислота, церамиды, пантенол, ниацинамид. Это не «мода», а понятная физиология: коже нужно вернуть способность удерживать влагу и спокойно реагировать на внешние факторы.

И наконец, ключевой весенний шаг – солнцезащитный крем. Не как «дополнение», а как базовая часть ухода. Если кожа спокойная и вы почти весь день в помещении, в городском режиме иногда достаточно SPF 15-20. Но если у вас розацеа, купероз, склонность к пигментации, акне с поствоспалительными пятнами или просто высокая реактивность кожи, лучше ориентироваться на SPF 30-50 уже весной.

«Главное, что стоит запомнить: весенняя кожа любит не героизм, а последовательность. Мягкое очищение с физиологичным pH, постепенная смена текстур, ингредиенты для барьера (церамиды, пантенол, ниацинамид), аккуратное введение кислот и ретинола и ежедневный SPF – это схема, которая работает у большинства людей. А если на фоне солнца появляется необычная сыпь на открытых участках, стойкое жжение, резко усиливается краснота или зуд, лучше не «перебирать баночки», а обратиться к дерматологу: весенние обострения проще остановить в начале, чем лечить последствия все лето», – заключает Цыганкова.

