В России предложили повышать взносы на ОМС для тех, кто вредит здоровью

Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил повышать взносы на Обязательное медицинское страхование (ОМС) для тех, кто сознательно вредит своему здоровью. Об этом сообщает РИА «Новости».
В России действует государственная система медицинского страхования: работодатели платят за своих сотрудников страховые взносы в Социальный фонд РФ, из которого потом оплачиваются гарантированные медицинские услуги. По мнению Уфимцева, власти могут с помощью страховых взносов стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни.
В некоторых странах работника могут лишить медицинской страховки, если он, например, резко набрал лишний вес. «У нас социальное государство, и я считаю, так делать нельзя. Но для этих случаев как раз должен быть повышающий коэффициент. Толстеешь, куришь – получишь коэффициент по страховым взносам 2 или 3. Все регулируется деньгами», – прокомментировал глава ВСС.
Для реализации данной идеи необходимо усиливать роль страховых организаций в медицине. При этом Уфимцев подчеркнул, что люди вправе выбирать: «Если ты можешь это себе позволить – то, пожалуйста».
