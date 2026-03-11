Прием поливитаминов в течение двух лет может замедлить старение: об этом свидетельствуют последние результаты клинического исследования Cosmos, опубликованные в журнале Nature Medicine и являющиеся результатом многолетней работы группы исследователей из Массачусетской больницы общего профиля Бригхэм в Бостоне.

Исследователи обнаружили замедление старения примерно на четыре месяца. Положительный эффект был более выражен у людей, которые, судя по внешнему виду, старели быстрее своего фактического возраста.

Человеческий организм не всегда стареет в соответствии со своим хронологическим возрастом, поэтому со временем ученые разработали молекулярные параметры для измерения «истинного» старения организма относительно возраста. В исследовании COSMOS (COcoa Supplement Multivitamins Outcomes Study) были проанализированы данные 958 здоровых участников со средним возрастом 70 лет. Некоторые участники исследования ежедневно принимали экстракт какао и поливитамины; другие – экстракт какао и плацебо; треть – плацебо и поливитамины; а четвертая – только плацебо. Исследователи брали несколько образцов крови в начале исследования и снова в конце первого и второго годов, чтобы оценить «истинный» возраст организма каждого участника. По сравнению с группой, принимавшей только плацебо, у участников группы, принимавшей поливитамины, наблюдалось замедление всех молекулярных параметров, используемых для оценки «истинного» возраста организма. Исследователи оценили снижение биологического старения примерно на четыре месяца в течение двух лет.

Исследование продолжается: прежде всего, необходимо понять, может ли и каким образом даже незначительное замедление старения организма действительно привести к снижению риска смерти или к улучшению когнитивных функций, а также к уменьшению риска развития рака и катаракты – всех заболеваний, типичных для старения, против которых действительно стоило бы годами принимать поливитамины.

