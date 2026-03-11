Чем опасны клещи весной: разъяснения профессора Пироговского Университета

Период активности иксодовых клещей длится с начала апреля по середину октября. Однако, при ранней и теплой весне выход клещей с зимовки может наблюдаться уже с середины марта. Опасность состоит в том, что клещи являются переносчиками возбудителей различных заболеваний. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор физики, биологии и патологии человека Пироговского Университета Минздрава России Андрей Маталин.

Опасность иксодовых клещей как в весенне-летний, так и в летне-осенний периоды абсолютно одинакова. Они являются переносчиками возбудителей опасных заболеваний – клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), туляремии, конго-крымской геморрагической лихорадки и лихорадки Q.

«Выходя на природу и предполагая, что Вы можете столкнуться с клещами, следует правильно подобрать одежду. Рубашку с длинными рукавами, которые плотно охватывают запястья, необходимо заправить в брюки. Если Выбор сделан в пользу кроссовок или другой обуви с низким голенищем, штанины брюк необходимо заправить в носки», – отмечает специалист.

Перед выходом следует обработать одежду репеллентом от клещей. При сухой погоде отпугивающий эффект препарата сохраняется в течение 10-12 дней. Если Вы планируете выезд в районы, эндемичные по клещевому энцефалиту, необходимо заранее вакцинироваться. Это гарантированно исключит риск развития тяжелой формы заболевания и предотвратит развитие возможных осложнений.

«Если Вас укусил клещ, не надо паниковать. Следует как можно быстрее добраться до ближайшего медицинского пункта, где клеща смогут извлечь. Если это затруднительно, можно извлечь клеща самостоятельно. При этом необходимо постараться извлечь его вместе с головкой. Ни в коем случае не следует раздавливать клеща пальцами, поскольку из его гемолимфы возбудитель (вирусы или бактерии) через микротрещины в коже может попасть в кровоток. Извлеченного клеща следует сохранить и при первой возможности доставить в лабораторию для анализа на наличие в нем возбудителей заболеваний (чаще всего клещевого энцефалита и боррелиоза)», – подчеркнул врач.

Если укус клеща произошел в очаге энцефалита, в качестве экстренной профилактики в течение 72 часов пострадавшему в соответствии с его весом, необходимо ввести дозу иммуноглобулина.

